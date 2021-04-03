Зеленський та Байден. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152716-zustrich-zelenskogo-ta-baydena-vje-organizovuut-posol.html

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден мають зустрітися вже найближчим часом. Українські дипломати та представники Офісу Зеленського вже працюють над організацією зустрічі лідерів держав.

Дату зустрічі поки не називають. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

І я активно, і Міністерство, й Офіс президента працюють над організацією візитів. Як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для американських високопосадовців і, безумовно, президента (США — ред.) відвідати Україну, — заявила Маркарова.

Посол України в США пояснила, що проведенню особистих зустрічей лідерів держав наразі заважає пандемія коронавірусу, яка продовжує вирувати у світі. За її словами, візити дуже залежать не тільки від політичної волі чи графіків політиків, а й від ситуації з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський та Джо Байден провели першу телефонну розмову з часу вступу Байдена на посаду в січні цього року. Зазначається, що співрозмовники погодилися, що реформи, засновані на демократичних цінностях, є ключовим елементом євроатлантичних прагнень України.

Також Байден і Зеленський обговорили важливість тісного співробітництва США та України для стримування пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.