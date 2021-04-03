Зеленский и Байден. Фото: УП

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден должны встретиться в ближайшее время. Украинские дипломаты и представители Офиса Зеленского уже работают над организацией встречи лидеров государств.

Дату встречи пока не называют. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Радио Свобода».

И я активно, и Министерство, и Офис президента работаем над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же и над приглашением американских чиновников и, безусловно, президента (США — ред.) посетить Украину, — заявила Маркарова.

Посол Украины в США объяснила, что проведению личных встреч лидеров государств пока мешает пандемия коронавируса, которая продолжает бушевать в мире. По ее словам, визиты очень зависят не только от политической воли или графиков политиков, но и от ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Джо Байден провели первый телефонный разговор со времени вступления Байдена в должность в январе этого года. Отмечается, что собеседники согласились, что реформы, основанные на демократических ценностях, является ключевым элементом евроатлантических стремлений Украины.

Также Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и укрепление демократии в регионе.