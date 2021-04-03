Вице-премьер-министр Алексей Резников. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n152704-ssha-mogut-prinyat-uchastie-v-normandskom-formate-reznikov.html

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Участие США в нормандском формате вполне возможно и приемлемо.

Соединенные Штаты Америки могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе, поскольку эта страна является членом и донором ОБСЕ. Также США являются гарантом Будапештского меморандума. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Участие США абсолютно возможно и приемлемо на разных уровнях. США имеет как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы, — заявил он.



Резников добавил, что разговоры об участии США в переговорах по Донбассу продолжаются публично.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что США должны присоединиться к «нормандского формата» переговоров по урегулированию войны на Донбассе, поскольку Россия «купила» Европу.