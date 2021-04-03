Обломок ракеты Илона Маска упал на ферму в США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Обломок ракеты Falcon 9 (Фалькон 9) упал на ферму в американском штате Вашингтон.

Владелец фермы обнаружил деталь размером с огромную боксерскую грушу на своем участке в минувшие выходные. Фермер сразу сообщил об этом местному шерифу. Об этом пишет издание The Verge.

Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки от Falcon 9, — рассказали в офисе шерифа.

Оказалось, что деталь от ракеты оставила в грунте вмятину размером около 10 см. Полицейские сообщили об этом компании SpaceX, а там подтвердили, что обломок действительно может принадлежать им, и отправили своих сотрудников забрать его.

По информации местных властей, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9 над Орегоном и Вашингтоном 26 марта. Степень повторно вошла в атмосферу в неожиданном месте после отправки на орбиту спутников Starlink.

Напомним, частная космическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX 16 февраля запустила с мыса Канаверал во Флориде многоразовую ракету Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту еще 60 спутников глобального интернета Starlink. Однако управляемая посадка первой многоразовой ступени ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане не прошла успешно — ракета упала в воду.