Жесткий карантин ввели в Запорожье и Николаеве. Фото:

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Жесткий карантин с 3 апреля начал действовать в Запорожье и в Николаеве.

Ограничения предусматривают изменения в работе общественного транспорта, закрытие ярмарок, кинотеатров и ТРЦ. Об этом сообщается на веб-ресурсах местных властей.

В Николаеве разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 19.00. Не будут работать ярмарки и уличные площадки, торговля с автотранспортных средств и прицепов тоже запрещена. Ученики 1−11 классов будут учиться дистанционно до того времени, пока областной центр не выйдет из «красного» уровня эпидемической опасности.

Кроме того, глава Николаевской ОГА Виталий Ким обещал в случае ухудшения ситуации с коронавирусом полностью остановить общественный транспорт.

В Запорожье местные власти приняли решение запретить заведениям питания (кроме служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20.00 до 6.00, а также в выходные и праздничные дни. Также запрещено проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей) и работа кинотеатров и других учреждений культуры.

Также запрещена:

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

деятельность спортивных залов и фитнес-центров;

деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

В то же время в Запорожье общественный транспорт будет работать, но с ограничениями по количеству мест. Обучение в 1−4 классах продолжится, детсады будут работать.

Напомним, локдаун в Украине могут ввести из-за ухудшения ситуации с коронавирусом до критической. Вероятность общенационального карантина будет полностью зависеть от поведения людей.