Жорсткий карантин запровадили в Запоріжжі та Миколаєві. Фото:

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Жорсткий карантин з 3 квітня почав діяти в Запоріжжі та в Миколаєві.

Обмеження передбачають зміни в роботі громадського транспорту, закриття ярмарок, кінотеатрів та ТРЦ. Про це повідомляється на веб-ресурсах місцевої влади.

У Миколаєві дозволили роботу громадського транспорту лише вранці і ввечері по графіку: з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до 19.00. Не працюватимуть ярмарки та вуличні майданчики, торгівля з автотранспортних засобів і причепів теж заборонена. Учні 1−11 класів будуть навчатися дистанційно до того часу, поки обласний центр не вийде з «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Крім того, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім обіцяв у разі погіршення ситуації з коронавірусом повністю зупинити громадський транспорт.

У Запоріжжі місцева влада прийняла рішення заборонити закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20.00 до 6.00, а також у вихідні та святкові дні. Також заборонене проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів) й робота кінотеатрів та інших закладів культури.

Також заборонена:

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;

діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Водночас у Запоріжжі громадський транспорт працюватиме, але з обмеженнями по кількості місць. Навчання в 1−4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.

Нагадаємо, локдаун в Україні можуть запровадити через погіршення ситуації з коронавірусом до критичної. Ймовірність загальнонаціонального карантину повністю залежатиме від поведінки людей.