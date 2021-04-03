Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n152701-novyy-rekord-koronavirusu-za-dobu-zafiksuvaly-v-ukrayini-infografika.html

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації.

В Україні 2 квітня зафіксували 20 тис. 341 новий випадок COVID-19, серед хворих — 809 дітей та 473 медпрацівники. Госпіталізація вчора знадобилася 5 тис. 186 особам, а одужали 9 тис. 166 хворих. Коронавірус забрав життя 296 осіб. Найбільше нових хворих виявили у Києві, Львівській, Одеській та Харківській областях. Про це 3 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 1 млн 731 тис. 971 особа, але одужати вже змогли 1 тис. 342 тис. 536 осіб. Жертвами хвороби стали 34 тис. 75 українців.

Степанов додав, що 2 квітня від коронавірусу вакцинувалися 18 тис. 814 осіб, а з початку вакцинальної кампанії вже щеплено 286 тис. 647 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 2 тис. 53 випадки/ 2 тис. 60 щеплень;

Вінницька область — 612 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область — 445 випадків/ 350 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 тис. 433 випадки/ 1 тис. 320 щеплень;

Донецька область — 749 випадків/ 570 щеплень;

Житомирська область — 642 випадки/ 810 щеплень;

Закарпатська — 393 випадки/ 440 щеплень;

Запорізька область — 754 випадки/ 930 щеплень;

Івано-Франківська область — 332 випадки/ 684 щеплення;

Київська область — 1 тис. 366 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область — 144 випадки/ 480 щеплень;

Луганська область — 230 випадків/ 390 щеплень;

Львівська область — 1 тис. 538 випадків/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область — 471 випадок/ 480 щеплень;

Одеська область — 1 тис. 521 випадок/ 830 щеплень;

Полтавська область — 774 випадки/ 860 щеплень;

Рівненська область — 690 випадків/ 540 щеплень;

Сумська область — 825 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область — 673 випадки/ 420 щеплень;

Харківська область — 1 тис. 470 випадків/ 1 тис. 930 щеплень;

Херсонська область — 274 випадки/ 50 щеплень;

Хмельницька область — 1 тис. 144 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область — 743 випадки/ 1 тис. 380 щеплень;

Чернівецька область — 360 випадків/ 390 щеплень;

Чернігівська область — 705 випадків/ 380 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 1 квітня від коронавірусу в Україні померли — 433 осіб. Медики також того дня виявили рекордну кількість нових хворих — 19 тис. 893 нових випадки COVID-19.