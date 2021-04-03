Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

Новый рекорд коронавируса за сутки зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)

3 апр 2021, 09:30
999

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.

В Украине 2 апреля зафиксировали 20 тыс. 341 новый случаев COVID-19, среди больных — 809 детей и 473 медработника. Госпитализация вчера понадобилась 5 тыс. 186 лицам, а выздоровели 9 тыс. 166 больных. Коронавирус унес жизни 296 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Об этом 3 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В целом за время пандемии в Украине заболели 1 млн 731 тыс. 971 человек, но уже смогли выздороветь 1 тыс. 342 тыс. 536 человек. Жертвами болезни стали 34 тыс. 75 украинцев.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Степанов добавил, что 2 апреля от коронавируса вакцинировались 18 тыс. 814 человек, а с начала вакцинальной кампании уже привиты 286 тыс. 647 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 2 тыс. 53 случая / 2 тыс. 60 прививок;
  • Винницкая область — 612 случаев / 840 прививок;
  • Волынская область — 445 случаев / 350 прививок;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 433 случая / 1 тыс. 320 прививок;
  • Донецкая область — 749 случаев / 570 прививок;
  • Житомирская область — 642 случая / 810 прививок;
  • Закарпатская — 393 случая / 440 прививок;
  • Запорожская область — 754 случая / 930 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 332 случая/ 684 прививки;
  • Киевская область — 1 тыс. 366 случаев / 270 прививок;
  • Кировоградская область — 144 случая / 480 прививок;
  • Луганская область — 230 случаев / 390 прививок;
  • Львовская область — 1 тыс. 538 случаев/ 1 160 прививок;
  • Николаевская область —471 случай / 480 прививок;
  • Одесская область — 1 тыс. 521 случай / 830 прививок;
  • Полтавская область —774 случая / 860 прививок;
  • Ровенская область — 690 случаев / 540 прививок;
  • Сумская область — 825 случаев / 570 прививок;
  • Тернопольская область — 673 случая / 420 прививок;
  • Харьковская область — 1 тыс. 470 случаев/ 1 тыс. 930 прививок;
  • Херсонская область —274 случая / 50 прививок;
  • Хмельницкая область —1 тыс. 144 случая / 680 прививок;
  • Черкасская область — 743 случая / 1 тыс. 380 прививок;
  • Черновицкая область — 360 случаев / 390 прививок;
  • Черниговская область — 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Напомним, 1 апреля от коронавируса в Украине умерли — 433 человека. Медики также в тот день обнаружили рекордное количество новых больных — 19 тыс. 893 новых случая COVID-19.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров