Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n152701-novyy-rekord-koronavirusa-za-sutki-zafiksirovali-v-ukraine-infografika.html

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации.

В Украине 2 апреля зафиксировали 20 тыс. 341 новый случаев COVID-19, среди больных — 809 детей и 473 медработника. Госпитализация вчера понадобилась 5 тыс. 186 лицам, а выздоровели 9 тыс. 166 больных. Коронавирус унес жизни 296 человек. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Об этом 3 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В целом за время пандемии в Украине заболели 1 млн 731 тыс. 971 человек, но уже смогли выздороветь 1 тыс. 342 тыс. 536 человек. Жертвами болезни стали 34 тыс. 75 украинцев.

Степанов добавил, что 2 апреля от коронавируса вакцинировались 18 тыс. 814 человек, а с начала вакцинальной кампании уже привиты 286 тыс. 647 украинцев.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 2 тыс. 53 случая / 2 тыс. 60 прививок;

Винницкая область — 612 случаев / 840 прививок;

Волынская область — 445 случаев / 350 прививок;

Днепропетровская область — 1 тыс. 433 случая / 1 тыс. 320 прививок;

Донецкая область — 749 случаев / 570 прививок;

Житомирская область — 642 случая / 810 прививок;

Закарпатская — 393 случая / 440 прививок;

Запорожская область — 754 случая / 930 прививок;

Ивано-Франковская область — 332 случая/ 684 прививки;

Киевская область — 1 тыс. 366 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область — 144 случая / 480 прививок;

Луганская область — 230 случаев / 390 прививок;

Львовская область — 1 тыс. 538 случаев/ 1 160 прививок;

Николаевская область —471 случай / 480 прививок;

Одесская область — 1 тыс. 521 случай / 830 прививок;

Полтавская область —774 случая / 860 прививок;

Ровенская область — 690 случаев / 540 прививок;

Сумская область — 825 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область — 673 случая / 420 прививок;

Харьковская область — 1 тыс. 470 случаев/ 1 тыс. 930 прививок;

Херсонская область —274 случая / 50 прививок;

Хмельницкая область —1 тыс. 144 случая / 680 прививок;

Черкасская область — 743 случая / 1 тыс. 380 прививок;

Черновицкая область — 360 случаев / 390 прививок;

Черниговская область — 705 случаев / 380 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 1 апреля от коронавируса в Украине умерли — 433 человека. Медики также в тот день обнаружили рекордное количество новых больных — 19 тыс. 893 новых случая COVID-19.