Более 100 таможенников отстранили от работы. Фото:

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Более 100 работников Государственной таможенной службы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей.

Такое решение было принято после заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля. Среди отстраненных — 17 руководителей таможен и таможенных постов. Об этом сообщил пресс-центр Гостаможслужбы.

Отмечается, что в Одесской таможне отстранили 22 работника, в Закарпатской — 23 работника, в Киевской — 8 таможенников, в Волынской — 23 работника, в Галицкой — 46 работников, в Буковинской — 3 работника.

В ведомстве добавили, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, власти принимают меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастными к коррупционным деяниям.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лиц, которые входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины. Кроме этих лиц, санкции введены против 68 связанных с ними компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что государственный бюджет ежегодно из-за контрабанды недополучает 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн — вследствие неэффективной работы таможни.