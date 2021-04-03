Понад 100 митників відсторонили від роботи. Фото:

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Понад 100 працівників Державної митної служби відсторонили від виконання своїх посадових обов’язків.

Таке рішення було ухвалене після засідання Ради Національної безпеки і оборони 2 квітня. Серед відсторонених — 17 керівників митниць та митних постів. Про це повідомив прес-центр Держмитслужби.

Зазначається, що в Одеській митниці відсторонили 22 працівники, у Закарпатській — 23 працівники, у Київській — 8 митників, у Волинській — 23 працівники, у Галицькій — 46 працівників, у Буковинській — 3 працівники.

У відомстві додали, що окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, влада вживає заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

Нагадаємо, 2 квітня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти осіб, які входять до десятки найбільших контрабандистів України. Крім цих осіб, санкції запроваджені проти 68 пов’язаних з ними компаній.

Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що державний бюджет щороку через контрабанду недоотримує 300 млрд грн, з них понад 100 млрд грн — внаслідок неефективної роботи митниці.