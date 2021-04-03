Уламок ракети Ілона Маска впав на ферму в США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Уламок ракети Falcon 9 (Фалькон 9) впав на ферму в американському штаті Вашингтон.

Власник ферми виявив деталь розміром з величезну боксерську грушу на своїй ділянці в минулі вихідні. Фермер відразу повідомив про це місцевому шерифові. Про це пише видання The Verge.

Ні власник власності, ні наш сержант, звичайно, не є вченими-ракетниками, але, судячи з того, що сталося кількома днями раніше, їм здалося, що це, можливо, уламки від Falcon 9, — розповіли в офісі шерифа.

Виявилося, що деталь від ракети залишила у ґрунті вм’ятину розміром близько 10 см. Поліцейські повідомили про це компанію SpaceX, а там підтвердили, що уламок справді може належати їм, і відправили своїх співробітників забрати його.

За інформацією місцевої влади, резервуар високого тиску з композитною оболонкою впав у результаті руйнування другого ступеня Falcon 9 над Орегоном і Вашингтоном 26 березня. Ступінь повторно увійшла в атмосферу в несподіваному місці після відправки на орбіту супутників Starlink.

Нагадаємо, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX 16 лютого запустила з мису Канаверал у Флориді багаторазову ракету Falcon 9, котра успішно вивела на орбіту ще 60 супутників глобального інтернету Starlink. Проте керована посадка першої багаторазової ступені ракети на плавучу платформу в Атлантичному океані не пройшла успішно — ракета впала у воду.