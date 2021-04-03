Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Уламок ракети Ілона Маска впав на ферму в США. Фото: flickr.com

Уламок ракети Ілона Маска впав на ферму в США (ФОТО)

3 кві 2021, 10:40
999

Уламок ракети Falcon 9 (Фалькон 9) впав на ферму в американському штаті Вашингтон.

Власник ферми виявив деталь розміром з величезну боксерську грушу на своїй ділянці в минулі вихідні. Фермер відразу повідомив про це місцевому шерифові. Про це пише видання The Verge.

Ні власник власності, ні наш сержант, звичайно, не є вченими-ракетниками, але, судячи з того, що сталося кількома днями раніше, їм здалося, що це, можливо, уламки від Falcon 9, — розповіли в офісі шерифа.

Виявилося, що деталь від ракети залишила у ґрунті вм’ятину розміром близько 10 см. Поліцейські повідомили про це компанію SpaceX, а там підтвердили, що уламок справді може належати їм, і відправили своїх співробітників забрати його.

За інформацією місцевої влади, резервуар високого тиску з композитною оболонкою впав у результаті руйнування другого ступеня Falcon 9 над Орегоном і Вашингтоном 26 березня. Ступінь повторно увійшла в атмосферу в несподіваному місці після відправки на орбіту супутників Starlink.

Уламок ракети Ілона Маска впав на ферму в США. Фото: Grant County Sheriff’s Office


Уламок ракети Ілона Маска впав на ферму в США. Фото: Grant County Sheriff’s Office

Нагадаємо, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX 16 лютого запустила з мису Канаверал у Флориді багаторазову ракету Falcon 9, котра успішно вивела на орбіту ще 60 супутників глобального інтернету Starlink. Проте керована посадка першої багаторазової ступені ракети на плавучу платформу в Атлантичному океані не пройшла успішно — ракета впала у воду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів