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Ракурс
Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Фото: liga.net

США можуть взяти участь у «нормандському форматі» — Резніков

3 кві 2021, 11:13
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Участь США в нормандському форматі цілком можлива і прийнятна.

Сполучені Штати Америки можуть взяти участь у переговорах щодо ситуації на Донбасі, оскільки ця країна є членом і донором ОБСЄ. Також США є гарантом Будапештського меморандуму. Про це заявив віце-прем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Участь США є абсолютно можливою та прийнятною на різних рівнях. США має як моральне, так і юридичне право працювати як в нормандському форматі, так і на рівні послів та координаторів Тристоронньої контактної групи, — заявив він.


Резніков додав, що мова участь США в переговорах по Донбасу триває публічно.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що США повинні приєднатися до «нормандського формату» переговорів щодо врегулювання війни на Донбасі, оскільки Росія «купила» Європу.

Джерело: Ракурс


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