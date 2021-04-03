Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n152704-ssha-mojut-vzyaty-uchast-u-normandskomu-formati-reznikov.html

Ракурс

Участь США в нормандському форматі цілком можлива і прийнятна.

Сполучені Штати Америки можуть взяти участь у переговорах щодо ситуації на Донбасі, оскільки ця країна є членом і донором ОБСЄ. Також США є гарантом Будапештського меморандуму. Про це заявив віце-прем'єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Участь США є абсолютно можливою та прийнятною на різних рівнях. США має як моральне, так і юридичне право працювати як в нормандському форматі, так і на рівні послів та координаторів Тристоронньої контактної групи, — заявив він.



Резніков додав, що мова участь США в переговорах по Донбасу триває публічно.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що США повинні приєднатися до «нормандського формату» переговорів щодо врегулювання війни на Донбасі, оскільки Росія «купила» Європу.