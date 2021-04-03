Марсоход. Naked science

https://racurs.ua/n152715-selfi-s-marsa-prislal-marsohod-curiosity-unikalnye-foto-i-video.html

Ракурс

Марсоход NASA Curiosity прислал необычное селфи на фоне горного массива Марса Мон-Мерку, где он пробурил отверстие, чтобы собрать образцы.

Curiosity передал снимок на Землю, а также отправил другие изображения планеты, сделанные с помощью сканера. Об этом сообщает Naked science.

Сообщается, что в начале марта марсоход Curiosity приблизился к Мон-Мерку — горной местности, название которой ученые дали на манер расположенной во Франции горы. На снимке Curiosity находится перед Мон-Мерку, в которой открыта буровая скважина, и неподалеку от нонтронита — образцов горной породы, минерала.

Чтобы ученые могли изучить состав породы и понять, что эти данные могут сообщить о прошлом Марса, образцы превратили в порошок — в таком состоянии его и собрал марсоход Curiosity. Исследователи считают, что область, где сейчас работает марсоход, может раскрыть, что именно произошло с Марсом в то время, когда он начал превращаться в пустынную планету.



Напомним, ранее мы сообщали, что NASA Perseverance впервые передал три аудиофайла с Красной планеты. Файлы содержат слабые звуки марсианского ветра, а также «пение» специального лазера, который определяет состав горных пород Марса.