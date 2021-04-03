Марсохід. Фото: Naked science

https://racurs.ua/ua/n152715-selfi-z-marsa-nadislav-marsohid-curiosity-unikalni-foto-ta-video.html

Ракурс

Марсохід NASA Curiosity надіслав незвичайне селфі на тлі гірського масиву Марса Мон-Мерк, де він пробурив отвір, щоби зібрати зразки.



Curiosity передав знімок на Землю, а також відправив інші зображення планети, зроблені за допомогою сканера. Про це повідомляє Naked science.





Повідомляється, що на початку березня марсохід Curiosity наблизився до Мон-Мерку — гірської місцевості, назву якої вчені дали на манір розташованої у Франції гори. На знімку Curiosity знаходиться біля Мон-Мерку, у якому вирита свердловина, і неподалік від нонтронітів — зразків гірської породи, мінералу.



Для того, аби вчені могли вивчити склад породи і зрозуміти, що ці дані можуть повідомити про минуле Марса, зразки перетворили в порошок — у такому стані його й зібрав марсохід Curiosity. Дослідники вважають, що область, де зараз працює марсохід, може розкрити, що саме сталося з Марсом у той час, коли він почав перетворюватися в пустельну планету.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA Perseverance вперше передав три аудіофайлу з Червоної планети. Файли містять слабкі звуки марсіанського вітру, а також «спів» спеціального лазера, який визначає склад гірських порід Марса.