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Ракурс
Марсохід. Фото: Naked science

Селфі з Марса надіслав марсохід Curiosity — унікальні фото та відео

3 кві 2021, 17:20
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Марсохід NASA Curiosity надіслав незвичайне селфі на тлі гірського масиву Марса Мон-Мерк, де він пробурив отвір, щоби зібрати зразки.

Curiosity передав знімок на Землю, а також відправив інші зображення планети, зроблені за допомогою сканера. Про це повідомляє Naked science.


Повідомляється, що на початку березня марсохід Curiosity наблизився до Мон-Мерку — гірської місцевості, назву якої вчені дали на манір розташованої у Франції гори. На знімку Curiosity знаходиться біля Мон-Мерку, у якому вирита свердловина, і неподалік від нонтронітів — зразків гірської породи, мінералу.

Марсохід. Фото: Naked scienceДля того, аби вчені могли вивчити склад породи і зрозуміти, що ці дані можуть повідомити про минуле Марса, зразки перетворили в порошок — у такому стані його й зібрав марсохід Curiosity. Дослідники вважають, що область, де зараз працює марсохід, може розкрити, що саме сталося з Марсом у той час, коли він почав перетворюватися в пустельну планету.

Марсохід. Фото: Naked science
Марсохід. Фото: Naked science
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA Perseverance вперше передав три аудіофайлу з Червоної планети. Файли містять слабкі звуки марсіанського вітру, а також «спів» спеціального лазера, який визначає склад гірських порід Марса.

Джерело: Ракурс


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