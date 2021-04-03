Парки та спортмайданчики закрили на карантин у Сумах

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Карантин у Сумах. Фото: Istock
Парки та спортмайданчики закрили на карантин у Сумахhttps://racurs.ua/ua/n152714-parky-ta-sportmaydanchyky-zakryly-na-karantyn-u-sumah.htmlРакурс
Карантин у Сумах відправив під заборону прогулянки у парках та на спортмайданчиках. Від 3 квітня у місті вводяться жорсткі карантинні обмеження.
Відповідні заходи запровадили на позачерговому засіданні 2 квітня. Про це повідомляє Сумська міськрада.
Повідомляється, що начальник правового управління Олег Чайченко повідомив, що встановлені обмеження діятимуть у період дії на території «червоної» зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.
Відтепер в місті заборонено:
- відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи;
- виходити із приміщень та знаходитися на територіях загального користування без масок або респіраторів, зокрема виготовлених самостійно;
- забороняється відвідувати всі заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.
- супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві за минулу добу, 2 квітня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 2 тис. 53 осіб, 50 хворих померли. До лікарень госпіталізували 240 хворих.
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