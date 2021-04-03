Парки та спортмайданчики закрили на карантин у Сумах

Карантин у Сумах. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152714-parky-ta-sportmaydanchyky-zakryly-na-karantyn-u-sumah.html

Ракурс

Карантин у Сумах відправив під заборону прогулянки у парках та на спортмайданчиках. Від 3 квітня у місті вводяться жорсткі карантинні обмеження.

Відповідні заходи запровадили на позачерговому засіданні 2 квітня. Про це повідомляє Сумська міськрада.

Повідомляється, що начальник правового управління Олег Чайченко повідомив, що встановлені обмеження діятимуть у період дії на території «червоної» зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.

Відтепер в місті заборонено:

відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи;

виходити із приміщень та знаходитися на територіях загального користування без масок або респіраторів, зокрема виготовлених самостійно;

забороняється відвідувати всі заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.

супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві за минулу добу, 2 квітня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 2 тис. 53 осіб, 50 хворих померли. До лікарень госпіталізували 240 хворих.