Парки и спортплощадки закрыли на карантин в Сумах

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Карантин в Сумах. Фото: Istock
Парки и спортплощадки закрыли на карантин в Сумахhttps://racurs.ua/n152714-parki-i-sportploschadki-zakryli-na-karantin-v-sumah.htmlРакурс
Карантин в Сумах отправил под запрет прогулки в парках и на спортплощадках. Начиная с 3 апреля в городе вводятся жесткие карантинные ограничения
Соответствующие меры ввели на внеочередном заседании 2 апреля. Об этом сообщает Сумской горсовет.
Сообщается, что начальник правового управления Олег Чайченко сообщил, что установленные ограничения будут действовать в период действия на территории «красной» зоны (с 3 по 11 апреля). Если ситуация не улучшится, срок действия решения может быть продлен.
Отныне в городе запрещено:
- посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и т. п.) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек;
- выходить из помещений и находиться на территориях общего пользования без масок или респираторов, в частности изготовленных самостоятельно;
- запрещается посещать все учебные заведения независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Украины.
- супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки, 2 апреля, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 2 тыс. 53 человек, 50 больных умерли. В больницы были госпитализированы 240 больных.
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