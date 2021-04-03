Парки и спортплощадки закрыли на карантин в Сумах

Карантин в Сумах. Фото: Istock

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Карантин в Сумах отправил под запрет прогулки в парках и на спортплощадках. Начиная с 3 апреля в городе вводятся жесткие карантинные ограничения

Соответствующие меры ввели на внеочередном заседании 2 апреля. Об этом сообщает Сумской горсовет.

Сообщается, что начальник правового управления Олег Чайченко сообщил, что установленные ограничения будут действовать в период действия на территории «красной» зоны (с 3 по 11 апреля). Если ситуация не улучшится, срок действия решения может быть продлен.

Отныне в городе запрещено:

посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос и т. п.) с целью отдыха и скопления людей в общественных местах более трех человек;

выходить из помещений и находиться на территориях общего пользования без масок или респираторов, в частности изготовленных самостоятельно;

запрещается посещать все учебные заведения независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий, внесенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Украины.

супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки, 2 апреля, коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 2 тыс. 53 человек, 50 больных умерли. В больницы были госпитализированы 240 больных.