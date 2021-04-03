Военные учения. Фото: Генштаб

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Военные учения с пятью странами НАТО проведет Украины уже летом. Пограничники Украины примут участие в украинско-британских учениях Cossack Mace-2021, которые будут проводить на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Cossack Мace-2021 должны улучшить совместимость между военными Великобритании и Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Сообщается, что во время учений будут отрабатывать планирование и выполнение операций, а одной из главных задач является совершенствование подготовки воинских частей и подразделений.

По словам руководителя группы планирования Виталия Негоденко, участие в учениях позволит пограничникам научиться работать с подразделениями НАТО, а также улучшит реагирование армии на изменение обстановки.

В Генштабе ВСУ добавляют, что в целом в Cossack Мace-2021 хотят привлечь представителей не менее пяти государств-членов НАТО и участников программы Партнерство ради мира. В военных учениях примет участие более тысячи военных.



Также оперативно-стратегический фон обучения учитывает возможность развития военно-политической обстановки в Украине. Согласно плану, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекут к отражению наступления вооруженных сил условной страны-агрессора.

Напомним, ранее мы сообщали, танковые учения состоялись в Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил. Участие в военных маневрах принимали танкисты механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению на Луганщине. Танковые подразделения не участвуют в войне на Донбассе, поскольку это запрещено минскими договоренностями.