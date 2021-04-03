Тромбоз после вакцинации убил еще семь человек

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152712-tromboz-posle-vakcinacii-ubil-esche-sem-chelovek.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca убила еще семь человек — у них обнаружили тромбоз головного мозга.

Трагедия произошла в Великобритании. Об этом сообщает Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Из 30 случаев в нашем заявлении, к сожалению, семеро скончались, — констатировали в MHRA.

Сообщается, что в этих случаях пациенты получили только первую дозу вакцины препаратом AstraZeneca. Накануне сообщалось о 30 случаях тромбоза, возникших после вакцинации препаратом AstraZeneca. В 22 случаях был зафиксирован тромбоз в головном мозге, а в еще восьми случаях — другие проблемы со свертыванием крови с низким уровнем тромбоцитов.

До 24 марта в стране было введено 18,1 млн доз вакцины от коронавируса, но побочные эффекты в виде тромбозов не были зафиксированы у людей, которые вакцинировались препаратом BioNTech/Pfizer.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от производителя Sinovac Biotech могла быть причиной смерти двух человек в Гонконге. В субботу, 13 марта, двое вакцинированных погибли после прививки. У обоих пациентов были хронические заболевания.