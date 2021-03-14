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Ракурс
Вакцинация. Фото:

После прививок вакциной Sinovac умерли два человека — эту вакцину закупила и Украина

14 мар 2021, 11:06
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Вакцина от производителя Sinovac Biotech могла быть причиной смерти двух человек в Гонконге. В субботу, 13 марта, двое вакцинированных погибли после прививки.

У обоих пациентов были хронические заболевания. Об этом сообщает департамент здравоохранения города.

Сообщается, что одному из скончавшихся было 80 лет. Погибший мужчина страдал от диабета и гипертонии, а также перенес инсульт. Причиной смерти названа ишемическая болезнь кишечника.


Вторым пациентом оказался 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Отмечается, что второй мужчина сделал прививку препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech 2 марта, а 11 марта мужчина потерял сознание на одной из станций метро и был госпитализирован в больницу, где скончался спустя двое суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca приостановили Норвегия, Италия и Исландия из-за возможных побочных эффектов. Ранее такое решение приняли в Австрии, Эстонии, Литве, Люксембурге, Латвии, Дании и Нидерландах.

Источник: Ракурс


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