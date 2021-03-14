Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151693-pislya-scheplen-vakcynou-sinovac-pomerly-dvoie-ludey-cu-vakcynu-zakupyla-y-ukrayina.html

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Вакцина від виробника Sinovac Biotech могла бути причиною смерті двох людей в Гонконзі. У суботу, 13 березня, двоє вакцинованих загинули після щеплення.

В обох пацієнтів були хронічні захворювання. Про це повідомляє департамент охорони здоров’я міста.

Повідомляється, що одному з померлих було 80 років. Загиблий чоловік страждав від діабету і гіпертонії, а також переніс інсульт. Причиною смерті названа ішемічна хвороба кишківника.

Другим пацієнтом виявився 67-річний чоловік, що страждав гіперліпідемією, діабетом і гіпертонією. Зазначається, що другий чоловік зробив щеплення препаратом CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech 2 березня, а 11 березня чоловік втратив свідомість на одній зі станцій метро, і був госпіталізований до лікарні, де помер через дві доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca призупинили Норвегія, Італія і Ісландія через можливі побічні ефекти. Раніше таке рішення прийняли в Австрії, Естонії, Литві, Люксембурзі, Латвії, Данії та Нідерландах.