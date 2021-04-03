Тромбоз після вакцинації вбив ще сімох людей

Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152712-tromboz-pislya-vakcynaciyi-vbyv-sche-simoh-ludey.html

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Вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca вбила ще сімох людей — у них зафіксували тромбоз головного мозку.

Трагедія сталася у Великій Британії. Про це повідомляє Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA).

З 30 випадків у нашій заяві, на жаль, семеро померли, — констатували в MHRA.

Повідомляється, що у цих випадках пацієнти отримали лише першу дозу вакцини препаратом AstraZeneca. Напередодні повідомлялося про 30 випадків тромбозу, що виник після вакцинації препаратом AstraZeneca. У 22 випадках було зафіксовано тромбоз в головному мозку, а у ще восьми випадках — інші проблеми згортання крові з низьким рівнем тромбоцитів.

До 24 березня в країні було введено 18,1 млн доз вакцини від коронавірусу, але побічні ефекти у вигляді тромбозів не були зафіксовані у людей, що вакцинувалися препаратом BioNTech/Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від виробника Sinovac Biotech могла бути причиною смерті двох людей в Гонконзі. У суботу, 13 березня, двоє вакцинованих загинули після щеплення. В обох пацієнтів були хронічні захворювання.