Погода в Украине на завтра 4 апреля. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 4 апреля ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем ожидается по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +10°.

Днем столбики термометров покажут от +7° до +11°. Ночи в эти сутки будут морозными и прохладными. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 апреля будет дождливой. Ночью температура воздуха опустится до отметки −1°, а днем температура будет держаться на уровне от +8° до +10° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается облачная, возможна морось. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +10°.

Погодные условия в Одессе ожидаются по-весеннему теплые, возможен дождь. Воздух днем прогреется до +11°, ночью ожидается температура до +5°C.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая, возможен мокрый снег. Температурные показатели будут следующими: ночью −1…-1° тепла, а днем +7…+9° тепла.

Погода в Карпатах 4 апреля прогнозируется снежная и дождливая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +1° до +3° тепла, а днем температура достигнет +10° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 апреля прогнозируется спокойная, магнитных бурь не ожидается.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в апреле порадует украинцев настоящим теплом и солнечными днями, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +8−11°С выше нуля.

Осадки в апреле 2021 года ожидаются на уровне 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм, что не превышает средние многолетние значения. Средняя месячная температура в горах предполагается в пределах 5−6 °С тепла, что также приближается к средним многолетним значениям.