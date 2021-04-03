Погода в Україні на 4 квітня. Фото: IStock

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Погода в Україні 4 квітня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень очікується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +10°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +7° до +11°. Ночі цієї доби будуть морозними та прохолодними. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 4 квітня буде дощовою. Вночі температура повітря опуститься до позначки −1°, а вдень температура триматиметься на рівні від +8° до +10° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується хмарна, можлива мряка. Температура повітря вночі складе від 0° до +2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +10°.

Погодні умови в Одесі очікуються по-весняному теплі, можливий дощ. Повітря вдень прогріється до +11°, вночі очікується температура до +5°C.

Погода у Львові завтра прогнозується дощова, можливий мокрий сніг. Температурні показники будуть такими: уночі −1…-1° тепла, а вдень +7…+9° тепла.

Погода в Карпатах 4 квітня прогнозується сніжна та дощова. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +1° до +3° тепла, а вдень температура сягне +10° тепла за Цельсієм.



Геомагнітна обстановка в Україні 4 квітня прогнозується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у квітні потішить українців справжнім теплом і сонячними днями, а середня температура повітря коливатиметься у межах 8−11°С вище нуля.

Опади у квітні 2021 року очікуються на рівні 30−57 мм, а в Карпатах — до 62−88 мм, що не перевищує середні багаторічні значення. Середня місячна температура у горах передбачається в межах 5−6°С тепла, що також наближається до середніх багаторічних значень.