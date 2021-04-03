Військові навчання. Фото: Генштаб

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Військові навчання з п’ятьма країнами НАТО проведе Україна вже влітку. Прикордонники України візьмуть участь в українсько-британських навчаннях Cossack Mace-2021, які проводитимуть на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України (ЗСУ).

Cossack Мace-2021 року мають покращити сумісність між військовими Великої Британії та України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.





Повідомляється, що під час навчань будуть відпрацьовувати планування та виконання операцій, а одним із найголовніших завдань є вдосконалення підготовки військових частин та підрозділів.

За словами керівника групи планування Віталія Негоденка, участь у навчаннях дозволить прикордонникам навчитися працювати з підрозділами НАТО, а також покращить реагування армії на зміну обстановки.





У Генштабі ЗСУ додають, що загалом до Cossack Мace-2021 хочуть залучити представників щонайменше п’яти держав-членів НАТО та учасниць програми Партнерство заради миру. У військових навчаннях візьме участь понад тисяча військових.

Також оперативно-стратегічний фон навчання враховує можливість розвитку воєнно-політичної обстановки в України. Згідно з планом, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади залучать до відбиття наступу збройних сил умовної країни-агресора.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, танкові навчання відбулися в Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил. Участь у військових маневрах брали танкісти механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині. Танкові підрозділи не беруть участь у війні на Донбасі, оскільки це заборонено мінськими домовленостями.