Коронавирус в Киеве побил новые рекорды. Фото: Виталий Кличко в Facebook

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Коронавирусные рекорды установлены в Киеве за минувшие сутки, 2 апреля.

В столице обнаружили рекордные 2 тыс. 53 случая коронавируса, за сутки умерли аж 50 больных. В больницы из-за COVID-19 попали 240 киевлян, что тоже является рекордом. Также госпитализированы 394 пациента с подозрением на коронавирус и пневмониями. Преодолеть болезнь сумели 696 человек. Об этом 3 апреля сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По информации мэра, среди новых больных — 1 тыс. 69 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет, 75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Больше всего больных за 2 апреля обнаружили в Дарницком районе — 812 человек. Еще 384 киевлянина заболели в Деснянском, а 195 — в Голосеевском районе.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 166 тыс. 658 случаев коронавируса, умерли 3 тыс. 545 больных, а выздоровели 107 тыс. 484 человек.

Напомним, 2 апреля в Украине был побит новый рекорд заражения коронавируса — 20 тыс. 341 новый случай COVID-19,