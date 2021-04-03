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Ракурс
Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото: eadaily.com

Президент Аргентины подхватил COVID-19 после прививки российской вакциной

3 апр 2021, 11:51
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Российская вакцина от коронавируса не спасла президента Аргентины Альберто Фернандеса от инфицирования COVID-19.

В январе аргентинский лидер получил укол сомнительного «Спутника V», но в апреле ему поступил антиген о положительном результате теста на коронавирус. Об этом Фернандес написал в Twitter.

В конце сегодняшнего дня, после того, как у меня поднялась температура 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным, — говорится в сообщении.

Президент отметил, что сейчас ожидает подтверждения с помощью ПЦР-теста. Также он самоизолировался, придерживается действующего протокола и инструкций своего личного врача.


Как известно, российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Аргентине по ускоренной процедуре, а вакцинация началась в конце 2020 года. Президент Фернандес привился этим сомнительным препаратом 21 января.

Напомним, в марте мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарин привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Для вакцинации аргентинский чиновник использовал сомнительную российскую вакцину «Спутник V».

Источник: Ракурс


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