Президент Аргентины подхватил COVID-19 после прививки российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n152705-prezident-argentiny-podhvatil-covid-19-posle-privivki-rossiyskoy-vakcinoy.html

Ракурс

Российская вакцина от коронавируса не спасла президента Аргентины Альберто Фернандеса от инфицирования COVID-19.

В январе аргентинский лидер получил укол сомнительного «Спутника V», но в апреле ему поступил антиген о положительном результате теста на коронавирус. Об этом Фернандес написал в Twitter.

В конце сегодняшнего дня, после того, как у меня поднялась температура 37.3 и появилась небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным, — говорится в сообщении.

Президент отметил, что сейчас ожидает подтверждения с помощью ПЦР-теста. Также он самоизолировался, придерживается действующего протокола и инструкций своего личного врача.

Как известно, российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Аргентине по ускоренной процедуре, а вакцинация началась в конце 2020 года. Президент Фернандес привился этим сомнительным препаратом 21 января.

Напомним, в марте мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарин привился от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках. Для вакцинации аргентинский чиновник использовал сомнительную российскую вакцину «Спутник V».