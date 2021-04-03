Президент Аргентини підхопив COVID-19 після щеплення російською вакциною

Президент Аргентини Альберто Фернандес. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n152705-prezydent-argentyny-pidhopyv-covid-19-pislya-scheplennya-rosiyskou-vakcynou.html

Ракурс

Російська вакцина від коронавірусу не врятувала президента Аргентини Альберто Фернандеса від інфікування COVID-19.

У січні аргентинський лідер отримав укол сумнівного «Супутника V», але в квітні йому надійшов позитивний результат антиген-тесту на коронавірус. Про це Фернандес написав у Twitter.

У кінці сьогоднішнього дня, після того, як у мене піднялася температура 37.3 і з’явився невеликий головний біль, я зробив тест на антиген, який виявився позитивним, — йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що наразі очікує підтвердження за допомогою ПЛР-тесту. Також він самоізолювався, дотримується чинного протоколу та інструкцій свого особистого лікаря.

Як відомо, російську вакцину від коронавірусу зареєстрували в Аргентині за прискореною процедурою, а щеплення розпочалося в кінці 2020 року. Президент Фернандес щепився цим сумнівним препаратом 21 cічня.

Нагадаємо, у березні мер аргентинського міста Роке Перес 72-річний Хуан Карлос Гаспаріні прищепився від коронавірусу з портретом президента Росії Володимира Путіна в руках. Для вакцинації аргентинський чиновник використав сумнівну російську вакцину «Супутник V».