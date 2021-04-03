Коронавірус у Києві побив нові рекорди. Фото: Віталій Кличко у Facebook

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Ракурс

У Києві за минулу добу, 2 квітня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 2 тис. 53 осіб, 50 хворих померли. До лікарень госпіталізували 240 хворих

Коронавірусні рекорди встановлені у Києві за минулу добу, 2 квітня.

У столиці виявили рекордні 2 тис. 53 випадки коронавірусу, за добу померло аж 50 хворих. До лікарень через COVID-19 потрапили 240 киян, що теж є рекордом. Також госпіталізовані 394 пацієнти з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Подолати хворобу зуміли 696 осіб. Про це 3 квітня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За інформацією мера, серед нових хворих — 1 тис. 69 жінок віком від 18 до 99 років, 841 чоловік віком від 18 до 88 років, 75 дівчаток від 7 місяців до 17 років та 68 хлопчиків від двох місяців до 17 років. Найбільше хворих за 2 квітня виявили у Дарницькому районі — 812 осіб. Ще 384 киянина захворіли в Деснянському, а 195 — в Голосіївському районі.

Загалом із початку пандемії у Києві підтвердили 166 тис. 658 випадків коронавірусу, померли 3 тис. 545 хворих, а одужали 107 тис. 484 осіб.

Нагадаємо, 2 квітня в Україні було побито новий рекорд із зараження коронавірусу — 20 тис. 341 новий випадок COVID-19.