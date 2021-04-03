Володимир Зеленський. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152719-zelenskyy-poshkoduvav-scho-p-yatnycya-ne-schodnya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прокоментував п’ятничні засідання Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

За його словами, він шкодує, що ці засідання РНБО відбуваються не щодня. Про це президент Володимир Зеленський написав у своєму Instagram.





Він заявив, що кожну п’ятницю шкодує, що засідання РНБО лише один день на тиждень.

Після кожного п’ятничного засідання РНБО я шкодую тільки про одне — що в нас не сім п’ятниць на тиждень, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити санкції проти осіб, які, як вважається, входять до десятки найбільших контрабандистів України. Крім цих осіб, санкції запроваджені проти 68 пов’язаних із ними компаній.