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Ракурс
Взрыв в Киеве. Фото: Нацполиция

Взрыв в Киеве разрушил дом — под завалами ищут людей (ФОТО)

3 апр 2021, 20:16
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Взрыв в Киеве разнес частную усадьбу — в гараже взорвался газ. Инцидент произошел в Соломенском районе Киева сегодня, 3 апреля.

На месте работают спасатели, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрыв в Киеве. Фото: НацполицияСообщается, что взрыв произошел в 16.00 на улице Карла Маркса. Взрыв газовоздушной смеси без горения произошел в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж полностью уничтожен, а соседний жилой дом и летняя кухня пострадали частично.


Взрыв в Киеве. Фото: НацполицияВ полиции сообщают, что взрыв произошел во время установки газового оборудования. Сейчас спасатели разбираются завалы и ищут пострадавших, которые могли оказаться при взрыве рядом. В то же время владелица гаража заявила, что в разрушенном помещении никого не было.

Взрыв в Киеве. Фото: НацполицияНапомним, ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв. После обеда 2 апреля в переулке Хуторском в квартире на втором этаже сдетонировала газовоздушная смесь. Несколько квартир загорелись. В ГСЧС рассказали, что предварительно пострадали четыре человека.

Источник: Ракурс


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