Кравчук поставил ультиматум — никаких переговоров с «экспертами» боевиков

Кравчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/n152722-kravchuk-postavil-ultimatum-nikakih-peregovorov-s-ekspertami-boevikov.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, а вместе с тем и Россия продолжает продвигать своих «экспертов» в переговорный процесс.

Представители украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) не будут участвовать в переговорах, пока из них не исключат осужденного в Украине за терроризм «эксперта» от так называемых ДНР Майю Пирогову. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире «Украина 24».

Он сообщил, что уже обратился к модератору ОБСЕ Хайди Грау с просьбой исключить Майю Пирогову из переговоров.

Украинская делегация уже продемонстрировала свое отношение: только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему… Мы оставляем переговоры, пока Хайди Грау не добьется изъятия ее из переговорного процесса. Украина не будет участвовать в переговорах, если этот человек будет присутствовать, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Трехсторонней контактной группы 16 марта пришлось прервать из-за намерений России привлечь к переговорам осужденных за терроризм представителей марионеточных ЛДНР. Официальный Киев потребовал, чтобы со встречи политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию войны на Донбассе изъяли объявленную в розыск якобы представительницу Донецка Майю Пирогову.