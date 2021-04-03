Агресія Росії. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n152724-rosiya-styaguie-sekretnu-artyleriu-do-ukrayinskyh-kordoniv-video.html

Ракурс

Агресія Росії щодо України посилюється — ворожа держава почала стягувати військову техніку до українських кордонів без розпізнавальних знаків, маскуючи номери.

Відповідні відео знайшли у Twitter незалежні розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT), повідомляється на сайті розслідувачів.

Наразі відомо, що на двох відео можна побачити російські вантажівки, що буксирують гаубиці «Мста-Б» у Ростовській області. На першому відео оператор говорить, що номера регіону прикриті, а на другому можна побачити, що номери на вантажівках заклеєні синьою плівкою. Зауважимо, що російські військові приховали код, який на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових — як правило приналежність до військового округу РФ.

Розслідувачам вдалося встановити, що обидва відео зняті біля Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною. Колони спрямовуються на північ, хоча пункт призначення цих колон невідомий. Також вдалося з’ясувати, що до України рухаються ешелони з військовою технікою з Новосибірську, Тюменіі та Красноуфімську.

Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати техніку не тільки частини із Західного й Південного округів, що межують з Україною, а і як мінімум із Центрального військового округу, — заявляють розслідувачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим «тиші». 13 разів вони обстрілювали позиції українських військових, а також один раз — цивільну інфраструктуру в місті Красногорівка. У результаті було поранено двох українських військових та одного цивільного, їм надано медичну допомогу.