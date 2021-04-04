У Києві штрафуватимуть за недотримання карантину в офісах

У Києві запроваджено жорсткий карантин, фото: «Новый компаньон»

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Коронавірус в Україні активно поширюється, у зв’язку з чим в низці регіонів держави, зокрема в Києві, запроваджені посилений карантин.

Попри це, в більшості офісів столиці — як державних, так і приватних — порушуються карантинні обмеження. Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24», посилаючись на результати проведеного минулого тижня моніторингу.

На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок, — наголосив Рубан.

За словами чиновника, роботодавців, які не дотримуються відповідних обмежень, штрафуватимуть на суми від 34 тис. грн.

Рубан зазначив, що в разі виявлення порушень на місце направлятимуть правоохоронців.

Нагадаємо, у Києві з 5 квітня запроваджується жорсткий карантин, який діятиме щонайменше до 16 квітня. У цей період, зокрема, громадський наземний транспорт та метро працюватимуть за спеціальними перепустками.