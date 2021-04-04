Довыборы в Раду — «Опора» требует расследования возможных фальсификаций. Фото: Укринформ

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Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области прошли с нарушениями, заявляет общественная организация «Опора».

Процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянной ротацией в ее составе, говорится в заявлении «Опоры».

Окончательные итоги голосования, установленные ОИК, базируются на решениях комиссии о признании недействительным голосования на пяти избирательных участках, а также учитывают несовпадение между первичными протоколами шести УИК и данными повторного подсчета голосов.

По результатам повторного подсчета голосов на шести из 20 избирательных участков количество голосов избирателей в поддержку Александра Шевченко (партия «За будущее») уменьшилось.

По данным протоколов шести УИК, за кандидата всего было отдано 1 тыс. 676 голосов, тогда как повторный подсчет подтвердил наличие только 1 тыс. 172 бюллетеней в его поддержку. Данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку Шевченко.

И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, «Опора» требует от Национальной полиции Украины безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования, — говорится в заявлении.

Напомним, 4 апреля ЦИК обнародовала результаты голосования на 87 округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, согласно которым кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк получил 31,25%, а его конкурент Александр Шевченко — 29,69% голосов избирателей.