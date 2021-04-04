Александр Шевченко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n152732-dovybory-v-radu-shevchenko-poobeschal-suditsya.html

Ракурс

Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской состоялись 28 марта. Сегодня, 4 апреля, завершен подсчет голосов, победителем объявлен кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Один из фаворитов выборов на Франковщине, кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко заявил, что не планирует сдаваться и продолжит борьбу в суде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В ходе подсчета голосов в округе № 87 были приняты решения о пересчете голосов на ряде участков.

В удовлетворении жалобы Шевченко относительно одного из таких участков — № 261029 (Микуличин) Окружной админсуд Ивано-Франковская отказал и постановил, что решение о пересчете голосов на участке законно.

Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков, — отметил Шевченко.

Напомним, согласно результатам подсчета голосов в округе № 87, Василий Вирастюк получил 31,25% голосов избирателей, Шевченко — 29,69% голосов. Разрыв между ними составляет 750 голосов. Результаты голосования на ряде участков были отменены.