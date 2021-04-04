Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Александр Шевченко, фото: социальные сети

Довыборы в Раду — Шевченко пообещал судиться

4 апр 2021, 11:24
999

Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской состоялись 28 марта. Сегодня, 4 апреля, завершен подсчет голосов, победителем объявлен кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Один из фаворитов выборов на Франковщине, кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко заявил, что не планирует сдаваться и продолжит борьбу в суде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В ходе подсчета голосов в округе № 87 были приняты решения о пересчете голосов на ряде участков.

В удовлетворении жалобы Шевченко относительно одного из таких участков — № 261029 (Микуличин) Окружной админсуд Ивано-Франковская отказал и постановил, что решение о пересчете голосов на участке законно.


Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков, — отметил Шевченко.

Напомним, согласно результатам подсчета голосов в округе № 87, Василий Вирастюк получил 31,25% голосов избирателей, Шевченко — 29,69% голосов. Разрыв между ними составляет 750 голосов. Результаты голосования на ряде участков были отменены.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров