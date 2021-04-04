В округе №87 завершен подсчет голосов, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n152731-dovybory-v-radu-na-vosmye-sutki-na-frankovschine-zavershili-podschet-golosov.html

Ракурс

Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской состоялись 28 марта.

Подсчет голосов избирателей завершился только на восьмые сутки. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба общественного движения «Честно».

По результатам подсчета голосов:

кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк получил 31,25% голосов;

кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко получил 29,69% голосов.

Разрыв менее 750 голосов, — отмечает движение «Честно».

Отмечается, что при подсчете голосов отменили результаты выборов на пяти участках округа. Также исчезли около 500 бюллетеней.

«Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко», — отмечают в «Честно».

Напомним, на Франковщине конце сентября «Слуга народа» направила «десант» из народных депутатов из-за ситуации с задержанием подсчета голосов.