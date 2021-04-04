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В округе №87 завершен подсчет голосов, фото: «Ракурс»
Довыборы в Раду — на восьмые сутки на Франковщине завершили подсчет голосовhttps://racurs.ua/n152731-dovybory-v-radu-na-vosmye-sutki-na-frankovschine-zavershili-podschet-golosov.htmlРакурс
Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской состоялись 28 марта.
Подсчет голосов избирателей завершился только на восьмые сутки. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба общественного движения «Честно».
По результатам подсчета голосов:
- кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк получил 31,25% голосов;
- кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко получил 29,69% голосов.
Разрыв менее 750 голосов, — отмечает движение «Честно».
Отмечается, что при подсчете голосов отменили результаты выборов на пяти участках округа. Также исчезли около 500 бюллетеней.
«Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко», — отмечают в «Честно».
Напомним, на Франковщине конце сентября «Слуга народа» направила «десант» из народных депутатов из-за ситуации с задержанием подсчета голосов.
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