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Ракурс
В округе №87 завершен подсчет голосов, фото: «Ракурс»

Довыборы в Раду — на восьмые сутки на Франковщине завершили подсчет голосов

4 апр 2021, 10:40
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Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской состоялись 28 марта.

Подсчет голосов избирателей завершился только на восьмые сутки. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба общественного движения «Честно».

По результатам подсчета голосов:

  • кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк получил 31,25% голосов;
  • кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко получил 29,69% голосов.

Разрыв менее 750 голосов, — отмечает движение «Честно».

Отмечается, что при подсчете голосов отменили результаты выборов на пяти участках округа. Также исчезли около 500 бюллетеней.


«Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко», — отмечают в «Честно».

Напомним, на Франковщине конце сентября «Слуга народа» направила «десант» из народных депутатов из-за ситуации с задержанием подсчета голосов.

Источник: Ракурс


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