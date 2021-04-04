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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)

4 апр 2021, 09:51
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 3 апреля, обнаружены еще 13 тыс. 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы рекордные более 20 тыс. случаев.

Среди новых случаев коронавируса — 504 ребенка и 216 медработников. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Харьковской области — 1 тыс. 388;
  • Днепропетровской области — 1 тыс. 143;
  • Одесской области — 1 тыс. 75;
  • Хмельницкой области — 1 тыс. 60;
  • Львовской области — 865.

Госпитализировано за сутки 5 тыс. 545 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 364 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

За сутки коронавирус унес жизни 258 больных, выздоровели 4 тыс. 657 человек.

Проведены за сутки 75 тыс. 538 тестирований на коронавирус.

Вакциной от коронавируса за сутки привиты 3 тыс. 919 человек. За все время проведения в Украине кампании по вакцинации от коронавируса, которая началась в феврале, 290 тыс. 564 человека получили первую из двух необходимых доз коронавируса, два человека получили две дозы (прошли полный курс вакцинации).

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 745 тыс. 709 человек;
  • выздоровели 1 млн 347 тыс. 193 человека;
  • зафиксированы 34 тыс. 333 летальных исхода.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Киеве работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах.

Источник: Ракурс


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