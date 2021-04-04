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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:
Коронавирус в Украине — количество новых случаев уменьшилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152730-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-umenshilos-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 3 апреля, обнаружены еще 13 тыс. 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы рекордные более 20 тыс. случаев.
Среди новых случаев коронавируса — 504 ребенка и 216 медработников. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Харьковской области — 1 тыс. 388;
- Днепропетровской области — 1 тыс. 143;
- Одесской области — 1 тыс. 75;
- Хмельницкой области — 1 тыс. 60;
- Львовской области — 865.
Госпитализировано за сутки 5 тыс. 545 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 364 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.
За сутки коронавирус унес жизни 258 больных, выздоровели 4 тыс. 657 человек.
Проведены за сутки 75 тыс. 538 тестирований на коронавирус.
Вакциной от коронавируса за сутки привиты 3 тыс. 919 человек. За все время проведения в Украине кампании по вакцинации от коронавируса, которая началась в феврале, 290 тыс. 564 человека получили первую из двух необходимых доз коронавируса, два человека получили две дозы (прошли полный курс вакцинации).
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 млн 745 тыс. 709 человек;
- выздоровели 1 млн 347 тыс. 193 человека;
- зафиксированы 34 тыс. 333 летальных исхода.
Напомним, в Киеве работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах.
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