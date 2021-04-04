В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 3 апреля, обнаружены еще 13 тыс. 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что значительно меньше, чем за сутки до этого, когда были зафиксированы рекордные более 20 тыс. случаев.

Среди новых случаев коронавируса — 504 ребенка и 216 медработников. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Харьковской области — 1 тыс. 388;

Днепропетровской области — 1 тыс. 143;

Одесской области — 1 тыс. 75;

Хмельницкой области — 1 тыс. 60;

Львовской области — 865.

Госпитализировано за сутки 5 тыс. 545 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 364 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

За сутки коронавирус унес жизни 258 больных, выздоровели 4 тыс. 657 человек.

Проведены за сутки 75 тыс. 538 тестирований на коронавирус.

Вакциной от коронавируса за сутки привиты 3 тыс. 919 человек. За все время проведения в Украине кампании по вакцинации от коронавируса, которая началась в феврале, 290 тыс. 564 человека получили первую из двух необходимых доз коронавируса, два человека получили две дозы (прошли полный курс вакцинации).

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 1 млн 745 тыс. 709 человек;

выздоровели 1 млн 347 тыс. 193 человека;

зафиксированы 34 тыс. 333 летальных исхода.

Напомним, в Киеве работодателей будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах.