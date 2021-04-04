В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n152730-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-znachno-pomenshalo-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 3 квітня, виявлено ще 13 тис. 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що значно менше, ніж за добу до цього, коли були зафіксовані рекордні понад 20 тис. випадків.

Серед нових випадків коронавірусу — 504 дитини та 216 медпрацівників. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Харківській області — 1 тис. 388;

Дніпропетровській області — 1 тис. 143;

Одеській області — 1 тис. 75;

Хмельницькій області — 1 тис. 60;

Львівській області — 865.

Госпіталізовано за добу 5 тис. 545 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 364 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.

За добу коронавірус забрав життя 258 хворих, одужали 4 тис. 657 осіб.

Проведено за добу 75 тис. 538 тестувань на коронавірус.

Вакциною від коронавірусу за добу щеплено 3 тис. 919 людей. За весь час проведення в Україні кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка розпочалася в лютому, 290 тис. 564 особи отримали першу з двох необхідних доз коронавірусу, дві особи одержали дві дози (тобто, пройшли повний курс вакцинації).

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 745 тис. 709 осіб;

одужали 1 млн 347 тис. 193 особи;

зафіксовано 34 тис. 333 летальні випадки.

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