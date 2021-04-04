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В окрузі №87 завершено підрахунок голосів, фото: «Ракурс»
Довибори до Ради — на восьму добу на Франківщині завершили підрахунок голосівhttps://racurs.ua/ua/n152731-dovybory-do-rady-na-vosmu-dobu-na-frankivschyni-zavershyly-pidrahunok-golosiv.htmlРакурс
Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися 28 березня.
Підрахунок голосів виборців завершився лише на восьму добу. Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляє прес-служба громадянського руху «Чесно».
За результатами підрахунку голосів:
- кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк отримав 31,25% голосів;
- кандидат від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69% голосів.
Розрив менше 750 голосів, — зазначає рух «Чесно».
Зазначається, що під час підрахунку голосів скасували результати виборів на п’яти дільницях округу. Також зникли близько 500 бюлетенів.
Згідно інформації в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка, — зазначають у «Чесно».
Нагадаємо, на Франківщину наприкінці вересня «Слуга народу» надіслала «десант» із групи народних депутатів через ситуацію із затриманням підрахунку голосів.
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