В окрузі №87 завершено підрахунок голосів, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n152731-dovybory-do-rady-na-vosmu-dobu-na-frankivschyni-zavershyly-pidrahunok-golosiv.html

Ракурс

Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися 28 березня.

Підрахунок голосів виборців завершився лише на восьму добу. Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляє прес-служба громадянського руху «Чесно».

За результатами підрахунку голосів:

кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк отримав 31,25% голосів;

кандидат від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69% голосів.

Розрив менше 750 голосів, — зазначає рух «Чесно».

Зазначається, що під час підрахунку голосів скасували результати виборів на п’яти дільницях округу. Також зникли близько 500 бюлетенів.

Згідно інформації в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка, — зазначають у «Чесно».

Нагадаємо, на Франківщину наприкінці вересня «Слуга народу» надіслала «десант» із групи народних депутатів через ситуацію із затриманням підрахунку голосів.