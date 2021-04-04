Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В окрузі №87 завершено підрахунок голосів, фото: «Ракурс»

Довибори до Ради — на восьму добу на Франківщині завершили підрахунок голосів

4 кві 2021, 10:40
999

Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися 28 березня.

Підрахунок голосів виборців завершився лише на восьму добу. Про це сьогодні, 4 квітня, повідомляє прес-служба громадянського руху «Чесно».

За результатами підрахунку голосів:

  • кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк отримав 31,25% голосів;
  • кандидат від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко отримав 29,69% голосів.

Розрив менше 750 голосів, — зазначає рух «Чесно».

Зазначається, що під час підрахунку голосів скасували результати виборів на п’яти дільницях округу. Також зникли близько 500 бюлетенів.


Згідно інформації в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка, — зазначають у «Чесно».

Нагадаємо, на Франківщину наприкінці вересня «Слуга народу» надіслала «десант» із групи народних депутатів через ситуацію із затриманням підрахунку голосів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів