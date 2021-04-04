Олександр Шевченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n152732-dovybory-v-radu-shevchenko-poobicyav-sudytysya.html

Ракурс

Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 на Івано-Франківщині відбулися 28 березня. Сьогодні, 4 квітня, завершено підрахунок голосів, переможцем оголошено кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Один з фаворитів виборів на Франківщині, кандидат від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що не планує здаватися і продовжить боротьбу в суді. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В ході підрахунку голосів в окрузі № 87 були ухвалені рішення щодо перерахунку голосів на низці дільниць.

У задоволенні скарги Шевченка щодо однієї з таких дільниць — № 261029 (Микуличин) Окружний адмінсуд Івано-Франківська відмовив й ухвалив, що рішення щодо перерахунку голосів на дільниці є законним.

Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду ще зо два десятки дільниць, — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, згідно з результатами підрахунку голосів в окрузі № 87, Василь Вірастюк здобув 31,25% голосів виборців, Шевченко — 29,69% голосів. Розрив між ними складає 750 голосів. Результати голосування на низці дільниць були скасовані.