«Слуга народу» спровоцировал ДТП под Киевом – подробности. Фото: Район. Луцьк

https://racurs.ua/n152745-sluga-narodu-sprovociroval-dtp-pod-kievom-podrobnosti.html

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Задорожний спровоцировал аварию на автодороге недалеко от города Обухов Киевской области.

ДТП произошло в воскресенье, 4 апреля, около 12.40. Об этом пишет «Обозреватель», ссылаясь на собственные источники.

Задорожний не справился с управлением, вследствие чего его Mitsubishi столкнулся с Ford, который ехал впереди в попутном направлении. Оба водителя получили травмы, им была оказана медицинская помощь без госпитализации.

36-летний Николай Задорожний в 2019 году был избран в Верховную Раду по округу № 162 (Сумская область). Также он является членом комитета парламента по вопросам бюджета.

Ранее мы сообщали, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стал героем парковки. Он поставил свою машину прямо под светофором на пешеходном переходе. Land Cruiser нардепа был припаркован неподалеку от Офиса президента.