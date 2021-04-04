«Слуга народу» спровокував ДТП під Києвом – подробиці. Фото: Район. Луцьк

https://racurs.ua/ua/n152745-sluga-narodu-sprovokuvav-dtp-pid-kyievom-podrobyci.html

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Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Задорожній спровокував аварію на автодорозі неподалік від міста Обухів Київської області.

ДТП сталася в неділю, 4 квітня, близько 12.40. Про це пише «Обозреватель», посилаючись на власні джерела.

Задорожній не впорався з керуванням, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнулася з Ford, що їхав попереду в тому самому напрямку. Обидва водії отримали травми, їм було надано медичну допомогу без госпіталізації.

36-річний Микола Задорожній 2019 року пройшов до Верховної Ради за округом № 162 (Сумська область). Він також є членом комітету парламенту з питань бюджету.

Раніше ми повідомляли, що голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія став героєм паркування. Він поставив свою автівку прямісінько під світлофором на пішохідному переході. Land Cruiser нардепа був припаркований неподалік від Офісу президента.