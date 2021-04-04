План вакцинації від коронавірусу схвалив Зеленський – що він передбачає. Фото: УП

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Володимир Зеленський, президент України, увів у дію рішення РНБО та схвалив створення національного плану вакцинації проти COVID-19.

План передбачає охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі президента.

Зеленський доручив Кабміну та РНБО встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання препаратів.

Уряд має активізувати переговори з виробниками вакцин проти COVID-19, а також залучити міжнародну технічну допомогу для реалізації кампанії з вакцинації.

Міністерство охорони здоровʼя повинне вжити заходів, аби в Україну поставили необхідну кількість вакцини.

Водночас Міністерство закордонних справ має зайнятись співпрацею з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо постачання вакцин в Україну.

Нагадаємо, за даними глави МОЗ Максима Степанова, Україна відстає від графіка вакцинації майже у два рази — причинами є організаційні моменти та відсутність охочих зробити щеплення.