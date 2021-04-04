План вакцинации от коронавируса одобрил Зеленский – что он предусматривает. Фото: УП

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Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие решение СНБО и одобрил создание национального плана вакцинации против COVID-19.

План предусматривает охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Зеленский поручил Кабмину и СНБО установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки препаратов.

Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также привлечь международную техническую помощь для реализации кампании по вакцинации.

Министерство здравоохранения должно принять меры, чтобы в Украину поставили необходимое количество вакцины.

В то же время Министерство иностранных дел должно начать сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями по поводу поставок вакцин в Украину.

Напомним, по данным главы Минздрава Максима Степанова, Украина отстает от графика вакцинации почти в два раза — причинами являются организационные моменты и отсутствие желающих сделать прививку.