На Донбассе оккупанты запустили игрушечный самолет, наполненный взрывчаткой. Фото: mil.gov.ua

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На Донбассе российские оккупанты продолжают провоцировать украинских защитников, в частности запустили игрушечный самолет со взрывчаткой.

В районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

В пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство — игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что самолет прилетел со стороны оккупантов, а при попытке задеть его «кошкой» сдетонировал.

Известно, что подобные случаи применения российскими оккупантами самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения ООС. С 2014 года на востоке зафиксировано больше 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств.

Военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки.

Напомним, война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных. За два дня погибли двое бойцов ВСУ, выходцев из Волыни.