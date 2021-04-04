Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных, фото: Волынская ОГА

https://racurs.ua/n152737-dvoe-voennyh-iz-volyni-pogibli-za-dva-dnya-na-donbasse-detali.html

Ракурс

Война в Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

За два дня погибли двое военных, выходцев из Волыни. Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

Вчера, 3 апреля, в результате подрыва на взрывном устройстве погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сергей Сулыма, 1980 года рождения. Он родом из Луцка, однако в последние годы проживал в Ивано-Франковской области, откуда и пошел на контракт. Холост, на Волыни проживают его мать и сестра.

Сегодня, 4 апреля, погиб младший сержант, старший механик-водитель Андрей Горлатый, 1976 года рождения. До призыва на контракт в январе 2018 года он проживал в Луцке.

Разведен, у него остались двое сыновей, а также мать и сестра.

Хоронить бойцов, вероятно, будут на Волыни. Однако дата прибытия тел еще не известна, — отмечают в ОГА.

Стоит добавить, что сержант Сулыма был одним из военных, спасавших раненых во время обстрела украинских позиций у населенного пункта Шумы, 26 марта. Об этом говорится в соответствующем материале агентства «АрмияInform».