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Ракурс
В Ровенской области мужчина попал под поезд, фото: Нацполиция

Житель Ровенщины остался без ног, отдавая «передачу» во время движения поезда (ФОТО)

4 апр 2021, 14:11
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В Ровенской области мужчина остался без ног отдавая при движении поезда «передачу» своему сыну.

Инцидент произошел вчера, 3 апреля, вечером в Здолбунове. Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Медики, прибывшие по вызову, выяснили, что мужчина не удержался при попытке отдать «передачу» и попал под поезд.

Ему отрезало правую ногу, левую — частично, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что мужчина был в сознании, его срочно госпитализировали.

Пострадавший — житель села Здовбица. К поезду он прибыл, чтобы передать «передачу» своему сыну, который отправлялся в зону ООС. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Забросив пакет, он не удержался и упал под последний вагон, — отмечает пресс-служба полиции.

Первую помощь пострадавшему оказали патрульные, которые проезжали мимо инцидента — наложили жгуты на обе ноги, чтобы остановить кровотечение.

Известно, что старший сын 46-летнего жителя Здовбицы недавно вернулся с Востока, — отмечают в полиции.

По этому инциденту в Единый реестр досудебных расследований внесены данные по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Ровенской области мужчина попал под поезд, фото: Нацполиция


В Ровенской области мужчина попал под поезд, фото: Нацполиция

Напомним, вблизи Запорожья недавно сошел с рельсов скоростной поезд.

Источник: Ракурс


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