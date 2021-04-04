На Рівненщині чоловік потрапив під потяг, фото: mind.ua

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На Рівненщині чоловік залишився без ніг віддаючи під час руху потяга «передачу» своєму синові.

Інцидент стався вчора, 3 квітня, ввечері у Здолбунові. Про це повідомляє прес-служба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Медики, які прибули за викликом, з’ясували, що чоловік не втримався під час спроби віддати «передачу» і потрапив під потяг.

Йому відрізало праву ногу, ліву — частково, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що чоловік був при свідомості, його терміново госпіталізували.

Постраждалий — житель села Здовбиця. До потяга він прибув, щоб передати «передачу» своєму синові, який відправлявся в зону ООС. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Закинувши пакунок, він не втримався і впав під останній вагон, — зазначає прес-служба поліції.

Першу допомогу постраждалому надали патрульні, які проїжджали повз місце інциденту — наклали джгути на обидві ноги, щоб спинити кровотечу.

Відомо, що старший син 46-річного мешканця Здовбиці нещодавно повернувся зі Сходу, — зазначають у поліції.

За цим інцидентом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу. Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, поблизу Запоріжжя нещодавно зійшов з рейок швидкісний потяг.