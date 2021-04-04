Зеленський підтримав короля Йорданії, якого намагалися скинути

Володимир Зеленський, фото: «Про Львів»

https://racurs.ua/ua/n152735-zelenskyy-pidtrymav-korolya-yordaniyi-yakogo-namagalysya-skynuty.html

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У Йорданії вчора, 3 квітня, заарештували кількох членів королівської родини, яких звинувачують у змові та спробі державного перевороту.

Арешт було здійснено «з міркувань безпеки» після ретельного стеження за ними. Про це повідомляє йорданське агентство Petra з посиланням на джерело у спецслужбі країни.

Серед затриманих — колишній радник короля Абдалли II, екс-міністр фінансів Басем Авадаллу.

Також затримали колишнього наслідного принца Йорданії Хамза бін Хусейна, старшого сина покійного короля Хусейна та його четвертої дружини королеви Нур. Про це повідомляє BBC.

Він був спадкоємцем престолу у період з 1999 по 2005 роки, згодом титул перейшов до старшого сина чинного монарха.

Хусейн в коментарі BBC повідомив, що перебуває під домашнім арештом у своєму палаці в Аммані. Він стверджує, що його поміщено під домашній арешт в межах репресій проти критиків влади країни. Хусейн раніше звинувачував лідерів Йорданії у корупції та некомпетентності.

За інформацією джерел видання Washington Post у розвідці, Хусейна вважають одним із авторів плану повалення старшого зведеного брата, короля Абдалли II. Також у причетності до цієї змови підозрюють вождів низки племен та представників сил безпеки.

Сам принц заперечує свою причетність до протиправних дій та запевняє, що не був учасником жодної змови.

У президента України Володимира Зеленського вже відреагували на цю ситуацію й заявили про підтримку чинного глави держави. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою Офісу президента.

Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави, — йдеться в повідомленні.

Варто додати, що Зеленський 5 березня має відвідати з візитом іншу країну цього регіону — Катар.