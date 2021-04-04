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У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

Нацгвардія заблокувала в Миколаєві ринок, який відмовився дотримуватися карантину (ФОТО)

4 кві 2021, 12:48
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Нацгвардія та поліція повністю заблокували речовий ринок «Колос» у Миколаєві.

Всього задіяно кілька десятків поліцейських та нацгвардійців. Про це повідомляє видання «Новости N».

Зазначається, що автомобіль КрАЗ та автобус Suzuki з розпізнавальними знаками Нацгвардії, з яких вийшли десятки бійців, прибули близько дев’ятої години ранку.

Журналістам один із поліцейських розповів, що їхнє завдання нікого не пропускати на ринок — ні продавців, ні покупців. Зазначається, що на момент прибуття поліцейських частина торгових закладів вже працювала.

Декілька кіосків на ринку продовжують працювати — їхні продавці стверджують, що вони працюють «на виніс».

Разом з тим, на речовому ринку, який розташований на протилежному боці проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає, — зазначає видання.

У Миколаєві 3 квітня було посилено карантин — під заборону потрапила робота непродовольчих ринків.

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»


У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, фото: «Новости N»

Нагадаємо, за результатами 2 квітня в Україні було зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на коронавірус.


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